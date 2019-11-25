В Москве произошла массовая драка между дворниками. Причиной забива стали разногласия в ходе футбольного матча.

Игра закончилась грубым столкновением, и противоборствующие стороны продолжили разборки не на футбольном поле, а в более профильной спортивной дисциплине.

Как сообщает РЕН ТВ, вечером 24 ноября оппоненты столкнулись недалеко от станции метро «Спортивная». Дворники вооружились лопатами, ломиками и другими рабочими принадлежностями, однако никто не получил серьезных повреждений.

Более десятка участников потасовки задержаны, остальные разбежались по дворам.

Инцидент произошел недалеко от стадиона «Лужники» – домашней арены сборной России по футболу.

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