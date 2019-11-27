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Роналду и Сарри, Месси и Энрике. Пожали руку тренеру или нет?
Квизы
Очень часто футболисты и тренеры показывают нрав прямо после замен.
Недавняя выходка Криштиану Роналду в матче Лиги чемпионов против московского «Локомотива» повергла в шок тех, кто не привык, что игроки пролетают мимо тренеров после замен, а то и вовсе улетают с матчей до финального свистка. Но Криш не один такой. Неуважительное отношение к тренерам после замен показывали многие футболисты – тебе нужно просто отгадать, кто жал коучу руку, а кто нет.
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