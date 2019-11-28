Голы: Дзюба 42', Оздоев 84'

Что нужно знать: в матчах русских клубов в ЛЧ сценариев обычно бывает несколько, но «Зенит» в пятом туре выбрал лучший. Сыграл довольно скучный матч и взял 3 очка против «Лиона», который пригнал в Санкт-Петербург без травмированного Мемфиса Депая, который в предыдущих четырех матчах в главном евротурнире оформил 4 голешника. Дзюба заткнул хейтеров мячом, который, возможно, обеспечил «Зениту евровесну, а еще один мяч добавил Азмун. Только тот, который Оздоев.

Что нужно увидеть: футболку Дзюбы с Дзюбой.

Цифры матча: 8. Артем Дзюба закинул в ЛЧ восемь мячей. До этого за русские клубы столько забивал только Андрей Тихонов (за «Спартак»).

Дзюба и Семак почти вывели «Зенит» в плей-офф ЛЧ. Первый ответил хейтерам, второй – царь замен

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Голы: Солер 40', Васс 82' – Ковачич 41', Палисик 50'

Что нужно знать: в Валенсии дали главный рок-концерт дня. Во встрече были два гола за неполную минуту, засэйвленный Кепой пенальти при счете 1:2 в пользу «Челси», а потом сверхкурьезный гол Васса с ошибкой того же Кепы. Команды получили всего по баллу, но точно наиграли на какую-нибудь надбавку за крутейший спектакль.

Что нужно увидеть: гол Васса, который почти скопировал выстрел Зиеха из прошлого тура.

Цифры матча: 71. Матео Ковачич забил первый мяч за «Челси» только в 71-м матче.

Промах Гомеса в матче с «Челси», после которого нападающий должен закончить с футболом

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Голы: Суарес 29', Месси 33', Гризманн 67' – Санчо 77'

Что нужно знать: «Барселона» сыграла, возможно, лучший матч в сезоне. Было хорошо примерно все: величие Лео Месси, быстрые атаки, голы всего атакующего трио, сумасшедшая ответка от Санчо и гениальная симуляция того самого аргентинца, который скоро, видимо, получит шестой «Золотой мяч». Короче говоря, каталонцы в плей-офф с первого места. Изи.

Что нужно увидеть: драму Дембеле, который опять травмировался. Потратил на это 26 минут, разрыдался и швырнул бутсы. Жалко парня.

Цифры матча: 700. Лео Месси сыграл за «Барселону» семь сотен матчей. Великий.

34. От ног Лионеля Месси в Лиге чемпионов пострадало уже 34 клуба. У КриРо и Рауля всего по 33 жертвы.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Голы: Самата 85' – Дака 43', Минамино 45', Хван 69', Холанн 87'

Что нужно знать: австрийцы и бельгийцы довольно долго обменивались тычками, но конец первого тайма обрадовал только одну из команд. Фаворит без помощи Эрлинга Холанна решил игру (первый час игры норвежец просидел на скамейке, а потом вышел и оформил 1+1), взял три балла после уверенных контратак и поедет на «Энфилд» с мечтой о плей-офф ЛЧ – нужно всего лишь вынести прошлогоднего обладателя титула.

Что нужно увидеть: да ничего.

Цифры матча: 8. Эрлинг Холанн забил восьмой мяч и сделал первый ассист в этой ЛЧ, но после покера Левандовского молодой норвежец идет в списке бомбардиров только вторым.

5. Кроме Эрлинга Холанна в пяти первых матчах в ЛЧ забивали только Алессандро дель Пьеро и Диего Коста.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Голы: Ловрен 65' – Мертенс 21'

Что нужно знать: «Ливерпуль» испытал проблемы и во втором матче с «Наполи», но в этот раз закончил несколько лучше, чем в Италии. На геометрическую красоту Мертенса в первом тайме ответил Ловрен, а потом команды особо опасных моментов не создавали. В итоге, «Ливерпуль» все еще может вылететь, но для этого нужно крупно влететь «Зальцбургу» в последнем туре.

Что нужно увидеть: первый гол Ловрена в еврокубках с памятного камбэка «Ливерпуля» против «Боруссии».

Цифры матча: 17. Дрис Мертенс поучаствовал в голах в 17 из 18 последних матчей в Лиге чемпионов – 13 голов и 4 ассиста.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Голы: Зиех 2', Промес 59'

Что нужно знать: «Аякс» весь матч издевался над хозяевами разнообразными атаками, а лучшим в изощренных казнях был Хаким Зиех. Сначала он закатил мяч в пустой уголок, а потом выдал чудо-пас на Куинси Промеса, при этом арбитры еще и отменили вторую банку марокканца.

В этой группе последний тур будет прям очень горячий. Сейчас ситуация такая: у «Аякса» 10 баллов, а у «Валенсии» и «Челси» – по 8. В последнем туре лондонцы сыграют против «Лилля», а валенсийцы и амстердамцы сыграют между собой.

Что нужно увидеть: обнимашки Зиеха с выбежашим на поле маленьким фанатом.

Эдвина Ван дер Сара на фанатке «Аякса».

Цифры матча: 3. Впервые в истории ЛЧ в одном матче сыграли сразу три марокканца – Зиех, Мазрауи и Лабьяд.

1:34. Хаким Зиех забил самый быстрый гол в этом розыгрыше ЛЧ, потратив на это одну минуту и 34 секунды. Третий по скорости (1:47) мяч тоже на счету голландцев.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Голы: Форсберг (п) 89', 90+6' – Пицци 20', Морайс 59'

Что нужно знать: просто ааааааааа на последних минутах от Форсберга, который сначала реализовал пенальти, а потом прибил все старания португальцев, которые сначала создали самую высокую плотность в таблице, а потом сами же ее и нарушили. Короче говоря, все решится в последнем туре.

Что нужно увидеть: плотность в таблице группы.

Цифры матча: 11. Формально, «Лейпциг» отыгрался в матче за 11 секунд. Именно столько на табло оставалось при первом мяче Форсберга.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Голы: Соучек (п) 37' – Мартинес 19', 88', Лукаку 81'

Что нужно знать: чехи и итальянцы точно разыграли самый горячий эпизод дня. Лукаку в конце первого тайма удвоил перевес «нерадзурри», но потом арбитр матча Шимон Марчиняк голешник отменил и поставил пенальти в ворота Самира Хандановича, который уверенно реализовал Томаш Соучек. В остальном, «Интер» создал моментов на разгром, обстрелял все штанги и перекладины, но важнейшие для себя мячи забил только за 10 минут до конца – Лукаку заколотил мяч в пустые ворота, а Мартинес после гениального паса Лукаку. У Лукаку на последней минуте и еще один гол отменили, кстати, так что бельгиец был слишком хорош.

Что нужно увидеть: расстрел пустых ворот Ромелу Лукаку. В прямом смысле пустых.

Гениальнейший пас Лукаку на Мартинес в эпизоде со вторым мячом аргентинца.

Цифры матча: 4. Лаутаро Мартинес оформил гол в четвертом матче ЛЧ подряд. До этого за «Интер» тем же отличались Самуэль Это’О, Кристиан Виери и Эрнан Креспо.

«Локо» без евровесны, камбэки «ПСЖ» и «Тоттенхэма», покер Левандовского и красота Дибалы. Жара в ЛЧ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android