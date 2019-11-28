Рисовал портрет Капелло, играл против полиции. Где сейчас первый чемпионский «Локомотив»?

Квизы

17 лет назад «Локомотив» под руководством Юрия Семина взял первое чемпионство в своей истории. Та команда пропустила в чемпионате всего 14 мячей за 30 игр, а в решающем матче убрала ЦСКА. Шестилетняя гегемония «Спартака» пала, а железнодорожники отправились в Лигу чемпионов, где вышли во второй групповой этап, но заняли там только четвертое место.

Тебе нужно угадать, кто поднял над головой первый для «Локо» кубок чемпиона, а потом бился против «Барсы», «Реала» и «Милана».

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