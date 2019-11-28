Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал выступление капитана «Барселоны» Лионеля Месси в матче пятого тура Лиги чемпионов.

«Когда Месси в отличной форме, он лучший футболист, которого я видел, и точка. Мы были недостаточно хороши, чтобы победить «Барселону» в этой встрече. Создали всего три или четыре реальных момента.

Это не была плохая игра, но точно не очень хорошая. «Барса» была превосходна, Месси как всегда был опасен, конечно. У «Боруссии» был действительно плохой отрезок после первого гола с моим обрезом, приведшим ко второму пропущенному мячу», – сказал Хуммельс в эфире немецкого Sky Sport. Его цитирует FOX Sports Asia.

«Дортмунд» уступил «сине-гранатовым» со счетом 1:3. Лионель Месси поучаствовал во всех трех голах каталонцев – забил сам и отдал две результативные передачи.

«Барселона» обеспечила себе выход в плей-офф с первого места в группе, перед последним матчем у «Боруссии» и «Интера» по семь баллов.

Выстрелы Месси, Суареса и Гризманна потушили «Боруссию» и закинули «Барсу» в плей-офф

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