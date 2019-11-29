Главный тренер «Рейнджерс» и экс-капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард считает, что защитник мерсисайцев Вирджил ван Дейк заслужил получить «Золотой мяч».

«Да, на сто процентов. Я, безусловно, один из главных фанатов Месси. Мне нравится этот игрок – у него неприличное количество голов и ассистов. Да, я определенно среди его почитателей.

Но если говорить о стабильности одного футболиста в течение года, футболиста, который выиграл Лигу чемпионов и совершенно безупречен в каждом матче, это означает, что он заслуживает получить «Золотой мяч», – цитирует 39-летнего Джеррарда Goal.

По предварительным инсайдам, «Золотой мяч» достанется Месси.

В прошлом году приз выиграл Лука Модрич, представляющий «Реал» и сборную Хорватии.

Пеп: «Золотой мяч» сперва отдадут Месси, затем проверят VAR и передадут Ван Дейку»

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