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«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч чемпионата Голландии подряд, ведя 2:0 против «Херенвена»

«Витесс» Слуцкого проиграл пятый матч чемпионата Голландии подряд, ведя 2:0 против «Херенвена»
Eurosport

1 час назад

Леонид Викторович на грани увольнения.

«Витесс», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл очередной матч чемпионата Голландии.

В 15-м туре клуб из Арнема уступил со счетом 2:3 «Херенвену», хотя по ходу первого тайма вел 2:0. Это поражение стало для команды Слуцкого пятым подряд в Эредивизи.

Ранее фанаты «Витесса» запустили в соцсетях хэштег #SlutskyOut.

  • После очередного поражения желто-черные опустились на шестое место в таблице и при неблагоприятных обстоятельствах уже после этого тура может покинуть десятку.
  • В следующем матче «Витесс» 8 декабря примет «Фейенорд».
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