«Витесс», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл очередной матч чемпионата Голландии.

В 15-м туре клуб из Арнема уступил со счетом 2:3 «Херенвену», хотя по ходу первого тайма вел 2:0. Это поражение стало для команды Слуцкого пятым подряд в Эредивизи.

Ранее фанаты «Витесса» запустили в соцсетях хэштег #SlutskyOut.

После очередного поражения желто-черные опустились на шестое место в таблице и при неблагоприятных обстоятельствах уже после этого тура может покинуть десятку.

В следующем матче «Витесс» 8 декабря примет «Фейенорд».

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