Шесть человек ранено в результате нападения на автобус нигерийского клуба

Не меньше шести человек получили ранения в результате вооруженного нападения на автобус с футболистами в Нигерии.

Игроки клуба нигерийской Премьер-лиги «Ифеани Уба» ехали на матч чемпионата против «Джигава Голден Старс», когда их атаковала группа людей в униформе. Водитель автобуса получил огнестрельные ранения, а с ним были ранены минимум пять человек из числа футболистов и членов тренерского штаба.

Как сообщает ESPN, инцидент случился на шестом часу 14-часовой поездки длиной в 822 км из Онитши в Кано: для африканских команд преодоление таких расстояний по опасным дорогам на клубных автобусах – привычная практика.

«В настоящее время пострадавшие находятся на лечении. Мы хотим воспользоваться этой возможностью, чтобы обратиться к федеральному правительству, а также к футбольным регулирующим органам... чтобы были приняты меры для обеспечения безопасности команд, которые часто вынуждены преодолевать большие расстояния по дороге», – говорится в заявлении клуба.

Нападения и аварии – нередкая история для нигерийских команд.

Предыдущая атака произошла на той же дороге – пять игроков экс-чемпиона страны «Кано Пилларс» получили огнестрельные раны.

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