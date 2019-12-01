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Матч «Монако» – «ПСЖ» перенесен из-за дождей

Матч «Монако» – «ПСЖ» перенесен из-за дождей
Eurosport

7 мин. назад

Александр Головин пока не накажет парижан.

Один из центральных матчей первого круга чемпионата Франции «Монако» – «ПСЖ» не состоится 1 декабря из-за обрушившихся на Монте-Карло ливней.

Новую дату встречи позже определит комиссия турнира, сообщает пресс-служба монегасков.

Стартовый свисток должен был быть дан в 23:00 мск.

  • «ПСЖ» даже с пропущенной игрой лидирует в Лиге 1. Отрыв от «Марселя» после 15 туров составляет 5 баллов.
  • «Монако» с 18 очками занимает 14-е место.
  • Полузащитник «Монако» Головин в 12 матчах чемпионата Франции-2019/20 забил 3 мяча и дважды ассистировал партнерам.
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