Дидье Дрогба отработал ведущим на церемонии вручения «Золотого мяча»-2019. Награду в шестой раз получил Месси, но самый милый момент вечера организовал ивуариец при содействии Килиана Мбаппе.

Дрогба позвал француза на сцену и припомнил случай из далекого прошлого: «10 лет назад после матча «Челси» – «Барселона» ко мне подошел какой-то юнец и попросил о фото. В тот вечер я отказал, потому что был ужасно расстроен судейством. Позже я узнал, что тем пацаном был Килиан Мбаппе. Сегодня мне бы хотелось вернуть ему должок».

Дидье говорит о печально известном полуфинале ЛЧ-2008/09. Команды сыграли вничью, и дальше прошла «Барселона».

Мбаппе тогда было 10 лет.

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