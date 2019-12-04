Перед сборной России по футболу, располагающейся на 38-м месте в рейтинге ФИФА, поставлена амбициозная задача – войти в топ-10 мирового рейтинга.

«Это сложная задача, потому что все сейчас играют в футбол на профессиональном уровне. Пока у нас все получается», – заявил министр спорта РФ Павел Колобков ТАСС.

Сборная России пробилась на чемпионат Европы, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах континента.

В группе ЧЕ команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией.

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