Лопырева вышла замуж за бизнесмена, от которого родила сына Марка Лео

Посол чемпионата мира-2018 Виктория Лопырева вышла замуж за Игоря Булатова. Ранее у пары родился сын Марк Лео.

Как сообщает «Вокруг ТВ», Лопырева опубликовала в инстасторис серию видео, где она выбирает свадебное платье. Также в сети появился ролик, где Булатов в обнимку с Викторией исполняет романтическую песню.

«Пара тихо расписалась и отметила в кругу друзей. Видимо, сама вечеринка – уже с платьями и аркой из цветов – будет позже», – сообщил телеграм-канал «Только никому».

Булатов – бывший вице-президент строительной группы компаний «Ташир».

Ранее Лопырева была замужем за нападающим сборной России Федором Смоловым.

В 2017-м году многое намекало на роман Виктории с игроком сборной Армении Генрихом Мхитаряном.

Лопырева выложила фото с сыном Лео в футболке Месси. И еще несколько ослепительных кадров

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