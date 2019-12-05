Когда пройдет чемпионат мира-2022?

ЧМ в Катаре – уникальное событие: он пройдет не летом, а зимой, с 21 ноября по 18 декабря. Отборочный цикл на турнир запланирован на период с 25 марта 2021 года по 16 ноября.

Как пройдет отборочный цикл?

55 сборных, которые входят в УЕФА, будут разбиты на 10 групп по пять-шесть команд в каждой. Гарантированно на ЧМ поедут 10 победителей групп, а еще три участника турнира определятся при помощи стыков.

Сборная РоссииGetty Images

В стыках сыграют 10 сборных, финишировавших на вторых местах в своих группах, плюс две команды из Лиги наций. Дополнительная пара путевок в стыки забронируется за двумя лучшими победителями групп по рейтингу Лиги наций-2020/21 (за исключением тех команд, что уже отберутся на ЧМ, заняв первое место в группе отбора).

Что такое рейтинг Лиги наций?

Вы удивитесь, но у этого турнира есть сводный рейтинг: финальные позиции в нем определяются по итогам всего розыгрыша. Общая турнирная таблица Лиги наций составляется таким образом, что первые 12 мест занимают команды Дивизиона A, затем идет пересчет внутри Дивизиона B и так далее.

Из-за этой странной системы по итогам Лиги наций-2018/19 набравшая 0 очков Исландия заняла в рейтинге более высокое место, чем Босния и Герцеговина, не проигравшая ни одного матча. Все дело в том, что Исландия изначально выступала в Дивизионе A, а Босния – в Дивизионе B. Россия по итогам Лиги наций-2018/19 заняла 17-е место.

А напомните, с кем Россия сыграет в новой Лиге наций?

Пока неизвестно, но уже есть корзины для жеребьевки. Россия, как и в прошлом розыгрыше, выступит в Дивизионе B; этот факт делает Лигу наций для команды Стаса Черчесова фактически бесполезной – даже при сверхудачном выступлении в турнире России не гарантировано участие в стыковых матчах отбора. А это значит, что основную ставку сборная наверняка сделает на сам отбор, как это было в случае с Евро-2020.

Станислав ЧерчесовGetty Images

Давайте все подытожим

Давайте. У России есть три способа пробиться на чемпионат мира-2022. Первый и самый простой – занять первое место в отборочной группе. Второй – занять второе место в отборочной группе и удачно сыграть в стыках. Но даже на случай полного провала в отборе у Черчесова останется запасной план: порвать соперников по Лиге наций и все же оказаться в стыках. Однако этот способ чересчур ненадежен, так как Россия по итогам Лиги наций-2018/19 не пробилась в Дивизион A.

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