«С огромным удовольствием попробовал бы искоренить коррупцию». Слуцкий – о разводе, ЦСКА и России

Почему поехал в Голландию, а не ждал предложения из АПЛ

Давайте так: кто и когда из российских тренеров хоть куда-нибудь уезжал? Те варианты, которые возникли – те и принимал. У меня же не было предложений из всех ведущих лиг, а я сказал: «Нет-нет, я выбираю это [Голландию]». Какой вариант возник – с учетом тех задач, которые я себе поставил, он один из немногих направлял меня по выбранной мной новой дороге.

Находясь в Англии или Голландии, у меня есть ощущение командировки. Хотелось бы, чтобы длинной. Все равно у меня дом, мысли в России – я точно вернусь. Это не была попытка ухода от реалий – это попытка поработать в другой среде: языковой, профессиональной, чемпионат совсем другой. Понять, как работают твои принципы в другой стране. Это безумно сложно.

К примеру, в Англии, если тренер хочет использовать свой стиль игры, но не может это делать из-за уровня футболистов, то никто не позволит менять стиль. Это традиция. В Нидерландах другая ситуация. Все хотят комбинационный футбол с тики-такой. И неважно, есть в команде исполнители под такой стиль или нет. Поэтому там все иначе. Тренер не всегда может приспособиться к обстоятельствам.

Это опыт, который даже можно назвать приключением. Оно всегда интересное. Приключение может закончиться плачевно, но все равно оно интересное.

Почему ушел из ЦСКА

Леонид Слуцкий в ЦСКАGetty Images

Мне показалось, я ЦСКА отдал все, что мог. Может быть, этого было недостаточно. Но я отдал все, и в этом плане – совесть чиста. Обратный процесс произошел – чтобы иметь мотивацию, чтобы иметь этот костер внутри. Если у тренера затухает внутри костер, то он уже хозяйственник, который что-то механически делает и получает зарплату. Я понял, что костер затухает. Никто не виноват, это факт.

О разводе

Мы встретились в 2003-м, я работал в Элисте. Но профессия тренера такова, что я женат на своей работе. Семья всегда страдает. Читал книгу Бердыева, где его спрашивают, о чем он больше всего жалеет в жизни. Он отвечает, что дети выросли – он не уделял должного внимания. То же самое касается супруги. По прошествии лет все говорят, что работа не стоит такой жертвы. Но когда ты находишься в процессе, ты не можешь это оценивать. Ты не анализируешь, ты просто это делаешь. Поэтому на каком-то этапе, даже если это превращается в рутину, то привычка разонравится, и что-то нужно делать.

Мы были все время в разных городах. Когда работал в Самаре, она продолжала жить в Москве. Когда за рубежом – тоже. Когда меньше общаешься, у тебя находится все меньше и меньше общих тем и вопросов.

Я был плохим мужем. Я и отец плохой, к сожалению. Я и сын плохой. Главный тренер футбольного клуба – человек, который бесконечно всем жертвует. Я говорю про себя. Ты не можешь сменить фокус внимания даже на несколько часов. Тебе нужно все контролировать. В футбольном коллективе может случиться все что угодно: кто-то заболел, травмировался, недопонял, возникла ситуация.

Я мог забыть поздравить с днем рождения. Или мне, например, пришло пять имейлов из школы «Срочно придите», а я через месяц только увидел, что меня в школу вызывали.

Что не нравится в современной России

Я не могу все отследить. Есть то, что мне не нравится в нашей стране. Я бы с огромным удовольствием попробовал искоренить коррупцию. Сделать страну полностью законопослушной на всех этапах. Мне не нравится ситуация, которая возникла с Московской городской думой. И я поддерживаю тех людей, которые выступали с протестами и пытались добиться, чтобы им не просто сказали: «Ребят, у вас подписи поддельные, идите, вы не допускаетесь».

Леонид СлуцкийGetty Images

Я хочу более целостной позиции с другой стороны, а не просто отмахивания от вопросов, которые ставятся.

О Навальном

Я его постоянный зритель, могу сказать больше. Я примеряю многие вещи на примере 14-летнего сына. В его среде основным политическим спикером и человеком, формирующим первоначальные взгляды, тоже является Навальный. Просто потому что он не смотрит телевизор, как и все его поколение. Наверное, он ни разу в жизни не видел телевизионную программу. Все – на ютьюбе. А учитывая, что наши политические лидеры – в телевизоре, а не на ютубе, новое поколение просто не может формироваться иначе. А там несколько другие представления о нашем политическом устройстве.

Мне интересно то, что он делает. Мне интересно послушать. Но я не могу сказать, что я с ним согласен или не согласен. Я это слушаю как информацию. Если вся информация, которая выходит, правдивая, то у любого нормального человека это вызывает, мягко говоря, вопросы. Но всегда нужно слушать разные стороны. Сегодня Навальный для меня – спикер, говорящий о проблемах коррупции в стране. А для молодого поколения – человек, который формирует политические взгляды.

К сожалению, наше правительство развернуто не отвечает на какие-то вещи. Это можно связать с тренерством. Когда болельщики тебе орут, что ты такой-сякой, можно выбрать позицию: «Да чего я этим болельщикам буду отвечать, объяснять? До свидания». А можно: «Ребят, у вас есть вопросы? Давайте встретимся, и я попытаюсь на эти вопросы вам ответить. Аргументированно, четко. Объяснить: как, почему, зачем».

О проблемах со школой в Волгограде

Мой конкретный пример: три года в Волгограде у меня есть школа. И все это время я встречаю бесконечное количество сложностей. Причем не от конкретного человека. Есть бы я пришел в муниципалитет в Арнеме и сказал: «Ребят, я готов выделить 150 тысяч евро ежегодно на команду. Это пойдет тренерам, я повожу детей по турнирам, соревнованиям. Просто предоставьте мне площадку». Они сначала с ума сойдут, а потом выкатят 10 полей и скажут: «Выбирай». И будут говорить об этом и постоянно приводить в пример.

Леонид СлуцкийGetty Images

У меня нет ответа, почему в Волгограде это происходит не так. Даже я не могу предъявить ни к кому конкретных претензий. Несколько раз общался с губернатором – есть какая-то помощь и понимание процессов. Но дальше все тормозится. Болельщики недовольны, что школа будет готовить детей для ЦСКА. Возникает огромное количество слухов, что Слуцкий продаст наших детей. Ощущение, что я пришел на золотые прииски. При том что в Волгограде не было ни одного футболиста уровня Премьер-лиги за 20 лет.

Постоянно возникают темы из серии «Ну вот как». У меня нет задней мысли, я просто хочу помочь. Хочу что-то вернуть Волгограду. Но, чтобы это получилось хорошо, моя часть должна сочетаться с другой, которая приведет к общим положительным изменениям.

Что смотрит на ютьюбе и что запомнилось за последний месяц

Смотрю не только «ВДудь» – «А поговорить», Пивоварова, Собчак, «Ещенепознер». Т.е. ведущих блогеров – люди, которых они приглашают, как правило, очень интересны.

Больше всего запомнился фильм про «Норд-Ост», который сделала Катерина Гордеева. Беслан был ближе и о нем больше говорили, а по «Норд-Осту» какие-то детали стерлись, поэтому видео большое впечатление произвело, – рассказал Слуцкий в интервью ютьюб-каналу «Всему Головин».

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