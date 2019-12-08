Eurosport
«Закрыл глаза, ударил и попал». Слепой футболист положил шикарный гол в девятку
У игрока шикарные удар и самоирония.
В футбольном матче «Висла Краков» – «Прага» между незрячими игроками случился красивейший гол – Марчин Рышка из «Вислы» получил мяч на фланге, обыграл соперника и вколотил мяч под перекладину.
У футболиста все хорошо не только с ударом, но и с самоиронией. Марчин пришел в реплаи к посту с результатом матча и написал: «Я закрыл глаза, ударил и забил».
- «Висла Краков» победила «Прагу» со счетом 3:2, Рышка забил два мяча.
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