В футбольном матче «Висла Краков» – «Прага» между незрячими игроками случился красивейший гол – Марчин Рышка из «Вислы» получил мяч на фланге, обыграл соперника и вколотил мяч под перекладину.

У футболиста все хорошо не только с ударом, но и с самоиронией. Марчин пришел в реплаи к посту с результатом матча и написал: «Я закрыл глаза, ударил и забил».

«Висла Краков» победила «Прагу» со счетом 3:2, Рышка забил два мяча.

«Взрослые приходили посмотреть, как забивает слепой мальчик». Кого называют Месси среди слепых

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке