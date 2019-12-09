ВАДА: «Сборная России по футболу выступит без флага и гимна в случае попадания на ЧМ-2022»

ФИФА и ВАДА находятся на контакте по поводу ситуации с отстранением России от участия в различных международных соревнованиях на четыре года.

«ФИФА приняла во внимание сегодняшнее решение исполнительного комитета ВАДА. Мы находимся в контакте с ВАДА и Ассоциацией летних олимпийских международных федераций для принятия решения относительно возможного распространения санкций на футбол», – сообщается на сайте организации.

Также ВАДА вынесло вердикт относительно участия сборной России в чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Если сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то она будет выступать без флага и гимна», – сообщает агенство. Данный вариант наказания также должна утвердить ФИФА.

Российские спортсмены в ближайшие четыре года будут выступать на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Отстранение пока не касается ЧЕ-2020 и ЧМ-2022. Также Россия по-прежнему остается хозяином финала ЛЧ-2021, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

Россию отстранили от спорта. Что это означает и какие турниры пострадают

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