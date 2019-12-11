ВАДА вынесло вердикт относительно участия сборной России в чемпионате мира 2022 года в Катаре. «Если сборная России по футболу попадет на ЧМ-2022 в Катаре, то она будет выступать без флага и гимна», – сообщает агентство. Данный вариант наказания также должна утвердить ФИФА.

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Российские спортсмены в ближайшие четыре года будут выступать на ЧМ и ОИ под нейтральным флагом.

Отстранение пока не касается ЧЕ-2020 и ЧМ-2022. Также Россия по-прежнему остается хозяином финала ЛЧ-2021, который должен пройти в Санкт-Петербурге.

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