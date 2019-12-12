Лулинья, Божинов, Нилмар. Где сейчас суперталанты футбола по версии FIFA

Квизы

В эпоху FIFA, когда не существовало Ultimate Team, многие играли в режим карьеры. Брали какой-нибудь «Гамбург» и решали, как сделать «динозавров» great again. Денег на звезд не очень хватало, поэтому приходилось искать таланты с гиперпотенциалом. Уже тогда на форумах знали, кто и как качается, поэтому герои этого квиза – настоящие и признанные легенды футбольного симулятора. Попробуй угадать, что с ними стало в реальной жизни.

Сколько человек покупал себе в команду?

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