Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин вместе с супругой Дарьей поужинал в ресторане турецкого повара Нусрета Гёкче, более известного как Salt Bae.

«Несмотря на нашу пузатость, от мяса, приготовленного Salt Bae, мы не могли отказаться», – написал Карпин под снимком из ресторана.

В комментариях подписчики поинтересовались, действительно ли на кухне Гекче готовят первоклассное мясо. «Честно, [мясо] – супер!» – отреагировал Карпин.

После 19 туров РПЛ «Ростов» занимает третью строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

Ранее Salt Bae заявил, что готов провести поединки с Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.

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