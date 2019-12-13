Other Agency
Игрок сборной Китая вспомнил фильм про Кунг-фу панду и засадил японцу ногой в голову
За такой прием – и всего лишь желтую?
10 декабря сборная Японии по футболу выиграла у сборной Китая – 2:1.
Матч был омрачен жутким фолом 11-го номера китайцев на защитнике японцев Дайки Нашиоке. Игрок команды из Поднебесной в прыжке засадил сопернику по лицу и получил за это лишь желтую карточку.
- Прошлым летом сборная Японии принимала участие в чемпионате мира, который проходил в России.
- Японцы дошли до 1/8 финала, где уступили будущим бронзовым медалистам – сборной Бельгии (2:3).
Мбаппе жестоко воткнул шипы в ногу соперника и моментально покинул поле
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте