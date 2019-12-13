10 декабря сборная Японии по футболу выиграла у сборной Китая – 2:1.

Матч был омрачен жутким фолом 11-го номера китайцев на защитнике японцев Дайки Нашиоке. Игрок команды из Поднебесной в прыжке засадил сопернику по лицу и получил за это лишь желтую карточку.

Прошлым летом сборная Японии принимала участие в чемпионате мира, который проходил в России.

Японцы дошли до 1/8 финала, где уступили будущим бронзовым медалистам – сборной Бельгии (2:3).

Мбаппе жестоко воткнул шипы в ногу соперника и моментально покинул поле

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