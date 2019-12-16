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«Сити» проигрывает «Ливерпулю» 14 очков. Угадай, отыграл топ-клуб отставание в чемпионате или нет
Квизы
Камбэки, которые переворачивали целые сезоны.
«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с громадным отрывом, но быть уверенным в победе «красных» на 100% нельзя. Во-первых, впереди страшный и сверхнасыщенный Boxing Day; во-вторых, потому что эпичные камбэки – норма не только для Лиги чемпионов.
Ниже 10 вопросов о магических возвращениях в чемпионскую гонку и итоговых победах. Пеп, тебе сюда.
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