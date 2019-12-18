Бывший главный тренер Аргентины Диего Марадона рассказал, как капитан национальной команды Лионель Месси переживает неудачные выступления сборной.

32-летнего футболиста на родине часто упрекают в видимом безразличии. Марадона уверяет – на деле все наоборот. «Я друг Месси. Я видел, как он плакал в раздевалке, когда мы проиграли со счетом 0:4 – многие другие игроки больше волновались об обратном рейсе. Я видел, как он плакал, словно пятилетний ребенок», – приводит слова легенды A Bola.

Марадона в качестве игрока сборной Аргентины победил на ЧМ-1986.

Он тренировал национальную команду с 2008 по 2010 годы.

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