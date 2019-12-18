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«Он плакал, как пятилетний ребенок». Марадона рассказал, как Месси переживает провалы сборной
Лео вовсе не безэмоционален.
Бывший главный тренер Аргентины Диего Марадона рассказал, как капитан национальной команды Лионель Месси переживает неудачные выступления сборной.
32-летнего футболиста на родине часто упрекают в видимом безразличии. Марадона уверяет – на деле все наоборот. «Я друг Месси. Я видел, как он плакал в раздевалке, когда мы проиграли со счетом 0:4 – многие другие игроки больше волновались об обратном рейсе. Я видел, как он плакал, словно пятилетний ребенок», – приводит слова легенды A Bola.
- Марадона в качестве игрока сборной Аргентины победил на ЧМ-1986.
- Он тренировал национальную команду с 2008 по 2010 годы.
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