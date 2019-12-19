В низших лигах Аргентины творится полная жесть, если судить по этому эпизоду – футболист двумя ногами прыгнул в колено сопернику и спровоцировал общий махач.

На кадрах видно, что игрок не очень-то старался сыграть в мяч. Наоборот, мясник целенаправленно вонзил шипы в ногу оппонента. К обидчику тут же подбежали одноклубники жертвы, но злодей по имени Лукас Торрес и тут не растерялся – начал размахивать кулаками во все стороны. К рукопашным разборкам присоединились и другие участники матча.

Как сообщает news.com.au, Торрес отличается не в первый раз – в 2016 году он получил 24 дня бана за нападение на судью.

Футболист ткнул рефери в лицо после того, как увидел перед собой красную карточку. Игрока оттаскивали от арбитра вчетвером.

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