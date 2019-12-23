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Пчелы напали на футболистов в Танзании. Игроки падали на газон и спасались бегством

Пчелы напали на футболистов в Танзании. Игроки падали на газон и спасались бегством
Eurosport

42 мин. назад

Такие маленькие и такие вредные насекомые.

В Танзании во время матча Кубка независимости между клубами «Янга» и «Иринга Юнайтед» на поле появился рой пчел.

Футболисты и судьи стали срочно ложиться на газон, чтобы избежать укусов, некоторые побежали прочь. На трибунах тоже началось беспорядочное движение болельщиков.

  • Когда пчелы улетели, матч продолжили – «Янга» победила со счетом 4:0.
  • В октябре от пчелиного нашествия пострадал экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес.

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