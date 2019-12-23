В Танзании во время матча Кубка независимости между клубами «Янга» и «Иринга Юнайтед» на поле появился рой пчел.

Футболисты и судьи стали срочно ложиться на газон, чтобы избежать укусов, некоторые побежали прочь. На трибунах тоже началось беспорядочное движение болельщиков.

Когда пчелы улетели, матч продолжили – «Янга» победила со счетом 4:0.

В октябре от пчелиного нашествия пострадал экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес.

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