Пчелы напали на футболистов в Танзании. Игроки падали на газон и спасались бегством
Такие маленькие и такие вредные насекомые.
В Танзании во время матча Кубка независимости между клубами «Янга» и «Иринга Юнайтед» на поле появился рой пчел.
Футболисты и судьи стали срочно ложиться на газон, чтобы избежать укусов, некоторые побежали прочь. На трибунах тоже началось беспорядочное движение болельщиков.
- Когда пчелы улетели, матч продолжили – «Янга» победила со счетом 4:0.
- В октябре от пчелиного нашествия пострадал экс-игрок «Барселоны» Дани Алвес.
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