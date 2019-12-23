Статуя шведского футболиста Златана Ибрагимовича, которая находится в Мальмё, подверглась атаке со стороны вандалов.

Как сообщает Expressen, неизвестные нарушители порядка отпилили у скульптуры нос и мизинец на ноге. Вероятно, статую Ибры изувечили фанаты «Мальмё» – они недовольны тем, что Златан стал совладельцем другого шведского клуба («Хаммарбю»). Болельщики воспринимают этот шаг футболиста как предательство.

Ранее на скульптуру Златана уже совершалось нападение – на нее надевали стульчак от унитаза и мусорный пакет и даже поджигали. После этого статую обнесли защитным забором, который, впрочем, не уберег ее от нового нападения.

31 декабря у Ибры истечет контракт с «Лос-Анджелес Гэлакси» – 38-летний игрок станет свободным агентом.

В течение карьеры Ибрагимович выступал за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «Милан», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

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