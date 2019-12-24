«Мадрид» залетал в 2010-е самым депрессивным топ-клубом Европы. Менялись президенты и тренеры, улетали сотни миллионов евро, но ничего не менялось: «бланкос» постоянно вылетали в 1/8 Лиги чемпионов и уступали «Барселоне» испанскую корону. Не радовали даже редкие победы в Ла Лиге – было понятно, что глобально этой команде вообще ничего не светит, а Десима так и останется мечтой.

Все изменил Флорентино Перес – человек, которого принято считать полупсихом. Сначала президент нанял Жозе Моуринью и разрешил творить любую дичь. Несмотря на чудовищный старт (0:5 в Класико) и хронический хейт-спич, Особенный поднял «Реал» в полуфинал ЛЧ и отобрал у «Барсы» все титулы (чемпионат, Кубок, Суперкубок). Заодно Моур сделал жизнь Пепа невыносимой и выгнал его из Испании – отличный бонус для всех фанатов «бланкос».

После третьего сезона стало ясно, что токсичность Жозе зашкалила, поэтому Флорентино пригласил добрейшего Анчелотти – тот сразу же забрал десятый Кубок чемпионов, исполнив самую заветную мечту Переса. Правда, как только итальянец перестал приносить трофеи, его моментально убрали: судя по всему, большая карьера Карло завершилась именно в мае 2015-го – после провалов с «Баварией» и «Наполи» алленаторе рулит «Эвертоном» и вообще ни на что не претендует.

Карло Анчелотти и Зинедина ЗиданGetty Images

Вместо Анчи Флорентино подписал Рафу Бенитеса – вероятно, в этом был какой-то замысел, но его путь на «Бернабеу» фактически закончился после 0:4 от «Барсы». Формально Рафаэль продержался на посту еще месяц, но это были грустные недели. Вся Европа знала: толстячка уволят после первой же нелепой потери очков, а Зидан уже готов подхватить команду. Кстати, изначально идея с французом выглядела рискованной. Во-первых, «Милан» (и не только он) уже обжигался на легендах. Во-вторых, сам Зизу стал коучем как будто от скуки: после прощания с футболом он долго отдыхал, потом выучился на менеджера, а лишь затем начал тренировать.

Сейчас смешно вспоминать, что номер журнала FourFourTwo за октябрь 2015-го вышел с избитым Зинедином на обложке – так дизайнеры показали, насколько изматывающим был сезон легенды в «Кастилье». Казалось, что и первые месяцы в основном «Реале» получатся болезненными, но Зидан моментально наладил игру, а главное – атмосферу. Первый и последний конфликт в эпоху Зизу случился через месяц после его назначения. «Мадрид» уступил «Атлетико», Криштиану поворчал на партнеров в микст-зоне, и португальцу оперативно объяснили, что эгоизм и самовлюбленность лучше приберечь для голевых рекордов, а не для интервью.

Криштиану Роналду и Кубок чемпионовGetty Images

После этой истории «Реал» сплотился, грохнул «Барсу» в Ла Лиге (с тех пор – ноль побед в Класико в чемпионате) и почти догнал каталонцев в таблице. Но главное, что Зидан сфокусировался на Лиге чемпионов – турнире, где решают хладнокровие, физика и терпение. На всех стадиях «Мадрид» передавливал конкурентов, а в финале дожал соседей из «Атлетико» по пенальти – фантастический триумф для первого сезона. Правда, тогда он выглядел случайным – что-то из разряда «Челси»-2012, когда Ди Маттео тоже смотрелся королем на фоне Виллаш-Боаша.

Во второй год Зизу хакнул Примеру, а заодно прошелся по ЛЧ с кувалдой. Француз перегасил всех (от бодрейшего «Наполи» до праймового «Юве») и доказал, что уже стал крутым и зрелым коучем. На два Кубка чемпионов у него ушло полтора сезона: для сравнения, Пепу на это понадобилось два года, Моуру – шесть сезонов, а Фергюсон в принципе поднимал эту чашку лишь дважды за все 27 лет работы в «МЮ». Стало понятно, что Зидан – уникум. Но самое безумное было впереди.

Сезон-2017/18 складывался для «Реала» чудовищно («Барса» моментально улетела в отрыв), но весной супергерои с «Бернабеу» опять врубили режим Непобедимых и спокойно ушатали всех грандов. «ПСЖ» не дали ни шанса, «Бавария» похоронила сама себя, а «Ливерпуль» забыл выпустить вратаря на финал Лиги чемпионов. Исключение – «Ювентус» в четвертьфинале, но туринцам сначала дали надежду после домашних 0:3, а затем цинично забрали.

Игроки «Реала» качают ЗиданаGetty Images

Судя по тому, что в комментариях Зидана до сих пор иногда всерьез называют лысым физруком, люди пока не осознали масштаб его достижений. Мужчина выиграл три Лиги чемпионов подряд – до него ни у кого не было даже двух. Кроме того, Зизу сравнялся по победам в ЛЧ с Анчелотти и обошел всех остальных мэтров – и это при том, что ровно четыре года назад у француза было нуль рабочих дней в элитном футболе.

Победы «Реала» нельзя связать ни с хронически удачной жеребьевкой, ни с произволом арбитров, ни с мегатрансферами – Зидан почти не тратил деньги и испепелял всех суперстабильным составом. Зинедин прочувствовал ДНК Лиги чемпионов и поэтому выиграл девять двухраундовых дуэлей подряд (плюс, конечно же, три финала). Еще важно, что Зинедин в принципе классно надрессировал «Мадрид» проводить скоротечные битвы за титулы. При нем «бланкос» завоевали два КЧМ, два Суперкубка Европы и Суперкубок Испании – ценной была любая посуда.

Флорентино Перес и Зинедина ЗиданGetty Images

Однажды дизайнер Артемий Лебедев сказал, что перестал простужаться, потому что решил для себя, что не хочет болеть. Видимо, у хронических успехов Зизу в ЛЧ та же формула: француз внутри себя осознал, что не хочет проигрывать в этом турнире, и поэтому побеждает. Тактические гики ругают Зидана за отсутствие стиля, но Зинедину плевать: его стиль – забирать титулы, а не трепаться об игровой философии. Каждый трофей Зизу – не стрелочки и кружочки, а бешеный тестостерон, сумасшедшая воля, запредельная мотивация и невероятное хладнокровие.

Как только все запасы мотивации исчерпались, Зидан поставил карьеру на паузу. Забил на отличную зарплату, не стал осваивать трансферный бюджет, не поддался уговорам Переса – просто встал и вовремя вышел, оставив за собой самую успешную команду 2010-х. А теперь вернулся, чтобы создать нечто великое и в 2020-х: если план сработает, вопросы по лучшему тренеру в истории клубного футбола отпадут сами собой.

Другие тексты Павла Городницкого с мурашками между строк:

Халк срывал футболку и плакал. Как распался сильнейший «Зенит» в истории

Роналду не выиграет «Золотой мяч» с «Ювентусом». Нужно возвращаться в «Мадрид»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке