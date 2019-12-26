Квизы

Обычно, мы предлагаем читателям разгадать, что произошло с футбольными и не только звездами прошлого. Очень часто они сильно меняют вид деятельности или вообще пропадают. В тесте ниже ситуация обратная. Нужно вспомнить, где были ультратопы настоящего в начале второго десятилетия XXI века. Все очень легко, просто нужно немного напрячь память.

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