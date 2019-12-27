Судьи поцеловались перед стартом товарищеского матча в Бразилии.

В состав бригады вошли два мужчины и две женщины, одна из которых – Фернанда Коломбо, известная тонким троллингом с носовым платком вместо желтой карточки. Именно Фернанду горячо поцеловал мужчина-арбитр. Девушка была не против.

Момент поцелуя случится на шестой минуте видео.

Дружеский матч проходил в формате 7 на 7.

Работая на одном из летних матчей, Коломбо сделала вид, что потянулась за желтой карточкой, но на самом деле достала новой платок и вытерла пот со лба.

Девушка-судья показала Кака желтую карточку, чтобы попросить у него селфи

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