Девушка-рефери горячо поцеловалась с другим судьей прямо на поле
Ох уж эта Фернанда Коломбо!
Судьи поцеловались перед стартом товарищеского матча в Бразилии.
В состав бригады вошли два мужчины и две женщины, одна из которых – Фернанда Коломбо, известная тонким троллингом с носовым платком вместо желтой карточки. Именно Фернанду горячо поцеловал мужчина-арбитр. Девушка была не против.
Момент поцелуя случится на шестой минуте видео.
- Дружеский матч проходил в формате 7 на 7.
- Работая на одном из летних матчей, Коломбо сделала вид, что потянулась за желтой карточкой, но на самом деле достала новой платок и вытерла пот со лба.
Девушка-судья показала Кака желтую карточку, чтобы попросить у него селфи
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