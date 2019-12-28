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Команда десятилетия по версии читателей Eurosport.ru. От крутости этой сборной кружится голова

Команда десятилетия по версии читателей Eurosport.ru. От крутости этой сборной кружится голова
Eurosport

30 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Вот бы на самом деле собрать их на поле.

В течение последних дней вы выбирали в соцсетях Eurosport.ru символическую сборную десятилетия с 2010 года по 2019-й. Мы посчитали ваши голоса и собрали 11 абсолютно лучших.

Место в воротах занял Джанлуиджи Буффон (Италия), его линия обороны – Марсело (Бразилия), Серхио Рамос, Жерар Пике (оба – Испания) и Дани Алвес (Бразилия).

Полузащиту выжигает испанская тройка: в центре страхует Серхио Бускетс, выше расположились легендарные Хави и Андрес Иньеста.

Нападение тоже поражает вообращение: на острие атаки – Роберт Левандовский (Польша), справа – Лионель Месси (Аргентина), слева – Криштиану Роналду (Португалия).

Сборная десятилетия

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