В течение последних дней вы выбирали в соцсетях Eurosport.ru символическую сборную десятилетия с 2010 года по 2019-й. Мы посчитали ваши голоса и собрали 11 абсолютно лучших.

Место в воротах занял Джанлуиджи Буффон (Италия), его линия обороны – Марсело (Бразилия), Серхио Рамос, Жерар Пике (оба – Испания) и Дани Алвес (Бразилия).

Полузащиту выжигает испанская тройка: в центре страхует Серхио Бускетс, выше расположились легендарные Хави и Андрес Иньеста.

Нападение тоже поражает вообращение: на острие атаки – Роберт Левандовский (Польша), справа – Лионель Месси (Аргентина), слева – Криштиану Роналду (Португалия).

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