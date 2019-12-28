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Команда десятилетия по версии читателей Eurosport.ru. От крутости этой сборной кружится голова
Вот бы на самом деле собрать их на поле.
В течение последних дней вы выбирали в соцсетях Eurosport.ru символическую сборную десятилетия с 2010 года по 2019-й. Мы посчитали ваши голоса и собрали 11 абсолютно лучших.
Место в воротах занял Джанлуиджи Буффон (Италия), его линия обороны – Марсело (Бразилия), Серхио Рамос, Жерар Пике (оба – Испания) и Дани Алвес (Бразилия).
Полузащиту выжигает испанская тройка: в центре страхует Серхио Бускетс, выше расположились легендарные Хави и Андрес Иньеста.
Нападение тоже поражает вообращение: на острие атаки – Роберт Левандовский (Польша), справа – Лионель Месси (Аргентина), слева – Криштиану Роналду (Португалия).
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