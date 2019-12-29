Легендарный уругвайский нападающий Диего Форлан завершил карьеру выставочным матчем с кучей легенд.

В игре, прошедшей в Монтевидео, импровизированная сборная Уругвая сыграла два тайма по 35 минут со сборной товарищей Диего. Победила, конечно, дружба – встреча закончилась со счетом 6:6.

Помимо самого Форлана, в матче приняли участие Луис Суарес, Хавьер Дзанетти, Хуан Роман Рикельме, Хуан Себастьян Верон и другие крутейшие футболисты.

Высокую результативность можно объяснить, например, тем, что страйкер «Барселоны» Суарес в какой-то момент оказался в воротах уругвайской команды. Получалось у него неплохо:

Среди 12-ти голов случился вот такой красавец от Николаса Лодейро.

«В футболе не так много негодяев вроде него, и по-моему это нужно ценить», – цитирует слова Рикельме в адрес Форлана depor.

Последний клуб 40-летнего Форлана – «Китчи» из Гонконга.

За долгую карьеру страйкер в том числе поиграл за «Атлетико», «Манчестер Юнайтед» и «Интер».

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