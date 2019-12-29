Партнерши по сборной США Али Кригер и Эшлин Харрис сыграли свадьбу в Майами.

34-летний вратарь и 35-летний защитник в этом году выиграли чемпионат мира в составе американской сборной. Еще дамы вместе выступают за клуб «Орландо Прайд».

«Время пришло, детка... Я ждала этого момента 10 лет», – написала Эшлин под публикацией в инстаграме, сделанной до церемонии бракосочетания.

«Не могу дождаться!» – ответила в комментариях Кригер.

«Вы всегда боитесь этого – никогда не знаешь, как люди будут реагировать, можно потерять поклонников или потерять уважение», – так Харрис объяснила тот факт, что партнерши много лет держали отношения в тайне. Девушку цитирует People.

Дамы познакомились 10 лет назад в расположении сборной.

В 2020-м они вместе поедут на отбор к Олимпиаде.

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