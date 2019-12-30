Лионель Месси и Криштиану Роналду соперничают и делают друг друга лучше уже больше 10 лет. Противостояние продолжилось даже после перехода португальца в «Ювентус». Но 2019-й явно остался за Месси – как в плане командных завоеваний, так и с точки зрения личных трофеев. Зато Криш может похвастаться перед Лео уже вторым кубком, завоеванным со сборной – похоже, недостижимой мечтой для аргентинца.

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