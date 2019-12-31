ФИФА планирует внести серьезные изенения в правила определения офсайда.

По информации The Times, офсайд будет фиксироваться, только если все тело атакующего футболиста будет находиться впереди защищающегося, а между ними будет заметен очевидный просвет.

Если ФИФА одобрит реформу, ее предложат на рассмотрение Международному совету футбольных ассоциаций (IFAB) – новую систему протестируют и, возможно, утвердят.

Президент УЕФА Александр Чеферин также высказывался о возможном изменении правил офсайда.

Текущие правила действуют с 1990-х.

Чеферин: «Предлагаем не учитывать офсайды в пределах 10-20 сантиметров»

Подписывайся на Eurosport.ru Вконтакте