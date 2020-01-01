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Вилья завершил карьеру победой в Кубке Императора
Первый день новой декады совпал с последним матчем в карьере легендарного испанского футболиста.
«Виссел Кобе» с Андресом Иньестой, Томасом Вермаленом Давидом Вильей и Лукасом Подольски в составе победил «Касиму Антлерс» в финальном матче со счетом 2:0.
Победу «Виссел Кобе» принес автогол Томои Инукаи на 18-й минуте. На 38-й точку поставил Нориаки Фудзимото.
Этот матч стал последним в карьере для чемпиона мира и Европы Давида Вильи. Он вышел на поле на 92-й минуте, заменив Подольски.
- Вилья – чемпион мира-2010 и Европы-2008. Он выиграл три чемпионата Испании, два Кубка страны, три Супервкубка, Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и Клубный чемпионат мира.
- «Виссел Кобе» завоевал первый трофей в своей истории. Клуб основан в 1966 году.
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