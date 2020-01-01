Лопыреву назвали одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе
Виктории польстили в Бразилии – посла ЧМ-2018 выделил крупный медиахолдинг.
Посол чемпионата мира 2018 года по футболу Виктория Лопырева рассказала, что бразильский медиахолдинг назвал ее одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе.
«На прошлой неделе я была в Катаре на чемпионате мира среди клубов, и один из ведущих бразильских медиахолдингов сделал материал обо мне, назвав одной из самых влиятельных женщин в мировом футболе. Было приятно. 2020-й, год чемпионата Европы, думаю, добавит вовлеченности», – написала 36-летняя Лопырева.
- Лопырева была замужем за нападающим сборной России Федором Смоловым.
- Недавно у Виктории родился сын от бизнесмена, которого назвали Марк-Лионель – в честь Лионеля Месси.
Лопырева: «Имея образование, опыт и круг общения, справлюсь с управлением футбольным клубом»
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