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Товарищеский матч заключенных в Мексике закончился 16 убийствами и пятью ранениями
Среди раненых оказались дети.
Товарищеский матч по футболу в мексиканской тюрьме завершился побоищем: 16 человек погибли, пятеро получили ранения.
По информации Sopitas, две команды заключенных играли в тюремном дворе, на матч пришли их семьи и друзья. Игроки вышли на поле с огнестрельным оружием и устроили вместо футбола кровавую драку. Среди убитых – только сами заключенные, но ранеными оказались несколько детей, которые посетили матч.
Здесь можно посмотреть видео о произошедшем из мексиканских новостей.
- Драка продолжалась более двух с половиной часов.
- Правоохранительным органам удалось остановить насилие.
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