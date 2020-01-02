Товарищеский матч заключенных в Мексике закончился 16 убийствами и пятью ранениями

Товарищеский матч по футболу в мексиканской тюрьме завершился побоищем: 16 человек погибли, пятеро получили ранения.

По информации Sopitas, две команды заключенных играли в тюремном дворе, на матч пришли их семьи и друзья. Игроки вышли на поле с огнестрельным оружием и устроили вместо футбола кровавую драку. Среди убитых – только сами заключенные, но ранеными оказались несколько детей, которые посетили матч.

Здесь можно посмотреть видео о произошедшем из мексиканских новостей.

Драка продолжалась более двух с половиной часов.

Правоохранительным органам удалось остановить насилие.

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