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«Полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах вне игры». Клопп призвал изменить правила офсайда

«Полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах вне игры». Клопп призвал изменить правила офсайда
Eurosport

9 мин. назад

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал инициативу УЕФА и ФИФА.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал идею о смягчении правил определения офсайда.

«Это не самая большая проблема в мире – мы прост хотим получить разъяснения и принять верные решения. А проблема в том, что проходит будто полчаса, пока определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде.

Была встреча с УЕФА о том, что стоит сделать линию офсайда шире. Мне бы хотелось этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станет лучше», – цитирует 52-летнего Клоппа Liverpool Echo.

  • ФИФА также рассматривал вопрос о правилах офсайда.
  • Текущие правила действуют с 1990-х.

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