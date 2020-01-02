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«Полчаса определяют, находятся ли ногти на ногах вне игры». Клопп призвал изменить правила офсайда
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал инициативу УЕФА и ФИФА.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поддержал идею о смягчении правил определения офсайда.
«Это не самая большая проблема в мире – мы прост хотим получить разъяснения и принять верные решения. А проблема в том, что проходит будто полчаса, пока определят, находятся ли ногти на ногах в офсайде.
Была встреча с УЕФА о том, что стоит сделать линию офсайда шире. Мне бы хотелось этого. Процесс не займет много времени, решения по офсайдам станет лучше», – цитирует 52-летнего Клоппа Liverpool Echo.
- ФИФА также рассматривал вопрос о правилах офсайда.
- Текущие правила действуют с 1990-х.
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