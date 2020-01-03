Россия

В турецком Sabah считают, что «Галатасарай» хочет укрепить позицию центрфорварда Артемом Дзюбой. Тот же источник утверждает, что на форварда сборной России претендуют «Эвертон» и «Рейнджерс». Правда, в телеграм-канале ЭкСпорт уверены, что эта новость всего лишь наглая выдумка турецких медиа.

Еще в России:

Evening Standard добавил состоятельности слухам о переезде Федора Чалова в АПЛ. В издании связали провал «Челси» в переговорах с «Лионом» по Муссе Дембеле явным маркером увеличения интереса к форварду ЦСКА.

Возможно, баланс аргентинцев в РПЛ снова пошатнется в сторону увеличения. «Сампдория», по информации SampNews24, не заинтересована в выкупе у «Зенита» Эмилиано Ригони. 20 матчей, которые активировали бы обязательное право выкупа, аргентинец не сыграл, поэтому, видимо, вернется в Санкт-Петербург.

Переход Дениса Макарова в «Рубин» сорвался. Игрок «Нефтехимика» не прошел медобследование, сообщает «Бизнес Online». А вот в телеграм-канале «ЭкСпорт» уверены, что причина совсем в другом: видимо, полузащитник просто выбрал ЦСКА.

Англия

Полузащитник последней команды АПЛ Тодд Кантуэлл вошел в список интересов «МЮ». Манкунианцы, правда, далеко не единственные претенденты на одного из лучших игроков «канареек». За игроком также наблюдают «МС» и «Тоттенхэм», сообщает Daily Mail. The Independent добавил, что в Манчестере еще мечтают о трансферах Джеймса Мэддисона из «Лестера», Шона Лонгстаффа из «Ньюкасла» и Джека Грилиша из «Астон Виллы».

Джек Грилиш, «Астон Вилла»Getty Images

Еще в Англии:

Sky Sports заявил, что «Астон Вилла» заинтересована в аренде Миши Батшуайи. Форвард «Челси» редко проходит в состав команды Фрэнка Лэмпарда, а вот у «вилланов» может закрыть проблемную позицию. Основной страйкер «Астон Виллы» Уэсли сломался и, по информации Het Laatste Nieuws, выбыл на срок от 6 до 9 месяцев.

«Арсенал» хочет защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает GGFN со ссылкой на Sky Germany. «Канониры» хотят игрока уже в январе и готовы ради него расстаться с 15 млн евро. В Германии игрока задерживать не планируют.

Италия

Маттиа Перин вернулся в «Дженоа». Кипер не справился с конкуренцией в «Юве» и уехал в аренду до конца года, сообщается на официальном сайте чемпионов Италии. Возможно, в конце сезона генуэзцы выкупят кипера, который играл у них до переезда в Турин. Но клаусула не разглашается.

Германия

Goal.com раскрыл информацию о пожеланиях «Челси», с которого недавно сняли трансферный бан. «Синие» верят, что до конца сезона завершат как минимум две сделки, причем обе с клубами Бундеслиги. На «Стэмфорд Бридж» очень ждут Джейдона Санчо и Тимо Вернера, но «Боруссия» и «РБ Лейпциг» хотят сохранить лидеров до конца сезона.

При этом «РБ Лейпциг», по информации Daily Express, охотнее контактирует по Вернеру с «МЮ». Но и на «Олд Траффорд» его, по заверениям руководства немецкого клуба, не будет до лета.

Тимо Вернер, «РБ Лейпциг»Getty Images

Испания

Трансферная политика «Барселоны» поражает неоднозначностью. Мало того, что в Каталонии не делают акцент на воспитанниках, так еще решили выставить на продажу основных игроков. Diario Sport, например, рассказал, что спортивный директор «блауграны» Эрик Абидаль недавно встретился с Жорже Мендешем для того, чтобы тот нашел новый клуб Нелсону Семеду. Прошлым летом «Барселона» отклонила крупные предложения по игроку из Англии и от «Атлетико». В этот раз каталонцы хотят продать Семеду за 50 миллионов евро.

AS добавила еще несколько красок к пожеланиям каталонских боссов. В ближайшие трансферные окна в Каталонии рассчитывают прикупить центрдефа на замену Пике (Андреаса Кристенсена из «Челси», Николу Миленковича из «Фиорентины» или Диего Карлоса из «Севильи»), а еще расширить атакующий ростер за счет форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса и воспитанника клуба Дани Ольмо, который сейчас бегает за загребское «Динамо».

Лаутаро Мартинес, «Интер»Getty Images

Еще в Испании:

Marca немного посмешила трансферными целями/интересами/желаниями мадридского «Реала». В издании уверены, что «бланкос» хотят трех игроков «Лилля»: форварда Виктора Осимхена, полузащитника Бубакари Сумаре и защитника Габриэля Магальяэса. Возможно, бустанет карьеру и полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш – его тоже ждут в «Реале», а сумма возможного трансфера оценивается в 65 млн евро, сообщает Don Balon.

AS при этом уверяет, что Зидан и руководство договорились не усиливать команду зимой. Главная цель на это трансферное окно – сбагрить Мариано и Браима Диаса.

Франция

Сага с побегом Неймара из «ПСЖ» в «Барселону» может окончательно завершиться, если парижане будут успешны в ЛЧ, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe. Об этом рассказал источник, близкий к 27-летнему игроку: «Одной из причин, почему он желает покинуть клуб – ему необходимо чувствовать, что он может выигрывать большие трофеи. После поражения от «Манчестер Юнайтед» у него было чувство, что шансы выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ» близки к нулю.

Сегодня Неймар чувствует, что его команда может изменить это. Он наладил взаимоотношения с Мбаппе и полностью отдается делу. Они знают, что вместе способны сокрушить любого соперника. Если они проведут отличный сезон, пройдут далеко в Лиге чемпионов, то шанс на то, что Неймар захочет остаться, очень высок», – заявил источник.

Неймар, «Пари Сен-Жермен»Getty Images

Еще во Франции:

«Монако» за 10 млн евро урвал у «Партизана» центрдефа Страхиню Павловича. Во Францию он пригонит в конце сезона, а пока спокойно добегает сезон с Зораном Тошичем. Контракт с игроком подписан на 5 лет.

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