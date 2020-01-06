Тест: угадай Роналду или Месси. Кто чаще фолит, отбирает мяч и удаляется

Квизы

В прошлом десятилетии болельщики спорили, кто круче: Роналду или Месси. По «Золотым мячам» победил Лео, но спор не закончится как минимум до конца футбольного пути обоих гениев. Если дистанцироваться от личных предпочтений и проверить силу португальца и аргентинца чисто статистически, то многое станет очевидно.

Ниже тест по статистике (по данным WhoScored.com) Лео и Криша за прошлое десятилетие. Определись раз и навсегда, кто же из топчиков круче.

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