23-летний нападающий «Мехелена» Густав Энгвалл ни разу не забивал больше восьми голов за сезон, а его стоимость – два миллиона евро. Кажется, все его силы забирает девушка – Аманда Фрэнзен.

Аманде 21 год, она из шведского Гётеборга. Девушка ведет милейший блог, который даже можно почитать в кривоватом русском переводе. Хорошо, что у Аманды есть инстаграм – там без перевода все понятно.

Тест: определи по фото, спортсменка из зимних видов или модель

Волански, Седан, Калинская. 11 красоток спорта, на которых стоит подписаться в 2019-м

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме