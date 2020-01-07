Eurosport
Прыжок Криша на 74 см – маловато для фигурки. Но при желании и тренировках он бы прыгнул четверной
Аманда Фрэнзен – синоним нежности.
23-летний нападающий «Мехелена» Густав Энгвалл ни разу не забивал больше восьми голов за сезон, а его стоимость – два миллиона евро. Кажется, все его силы забирает девушка – Аманда Фрэнзен.
Аманде 21 год, она из шведского Гётеборга. Девушка ведет милейший блог, который даже можно почитать в кривоватом русском переводе. Хорошо, что у Аманды есть инстаграм – там без перевода все понятно.
Тест: определи по фото, спортсменка из зимних видов или модель
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