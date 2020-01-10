Россия

«Фейенорд» и лично Дик Адвокат заинтересованы в аренде Александра Кокорина. «Он один из лучших игроков в России. Я не очень верю в аренду. Это очень серьезный игрок как с футбольной точки зрения, так и с зарплатной. Я знаком с людьми в «Зените». Может, он подумают и отправят его ко мне на пять месяцев», – сказал Дик Адвокат.

Гендир «Зенита» Александр Медведев уже заявил, что клуб не хочет отдавать ведущих игроков.

Еще в России:

«Рубин» подпишет контракт с нападающим сборной Таджикистана Шахромом Самиевым, пишет Inkazan.ru. Форвард выступает за «Истиклол», который выигрывал чемпионат Таджикистана последние шесть сезонов. Самиев перейдет в казанский клуб на правах свободного агента.

Форвард ЦСКА Такума Нисимура перешел в «Портимоненсе». Договор аренды до конца сезона, но есть опция выкупа. А еще в «Васко да Гама» вернулся Лукас Сантос, который играл за ЦСКА в аренде.

Нападающий «Млады-Болеслав» и воспитанник «Краснодара» Николай Комличенко может перейти в «Рубин» – казанцы уже выслали запрос, сообщил журналист Сергей Егоров. Еще на Комли претендуют «Локо» и «Динамо». Только «железнодорожникам» придется продать Смолова или Эдера. А динамовцы рассматривают Соболева из «КС».

«Крылья Советов» ведут переговоры с форвардом из чемпионата Туниса Гаем Мбензой. «Чемпионат» пишет, что трансферная стоимость напа составляет 600 тысяч евро. В нынешнем сезоне Гай забил 6 мячей и отдал одну результативную передачу в 12 встречах чемпионата Туниса.

«Краснодар» сделал предложение по защитнику «Сантоса» Лукасу Вериссимо. «Чемпионат» пишет, что им интересовались «Зенит» и «Спартак».

Англия

Жиру, похоже, перейдет в «Интер». Француз согласовал с «нерадзурри» контракт на 2,5 года. Но есть одна закавыка: договор вступит в силу, только если Оливье переедет в Италию зимой. Дело в том, что нападающий нужен «Интеру» сейчас, и клуб готов дать четыре-пять миллионов евро. А «Челси» хочет 8-10 мультов. Летом Жиру станет свободным агентом, но к тому времени миланцам 33-летний француз уже будет не интересен, пишет Джанлука ди Марцио.

Еще в Англии:

По данным Sky Sport, «Милан» дважды отказал «Тоттенхэму» в трансфере Пёнтека. Сначала не отдали в аренду, а потом не захотели менять на Ваньяму и Фойта с доплатой. Но по данным журналисты Николо Скиры, «Тоттенхэм» еще даже оффер не прислал – дело на стадии официального запроса. Причем «Астон Вилла» тоже претендует на форварда «Милана».

Агент Кристиана Эриксена прилетел в Милан для встречи с руководством «Интера». Они обсудят контракт, который могут заключить летом, когда датчанин станет свободным агентом. Ранее сообщалось, что Кристиану предложат четырехлетний контракт, а «Тоттенхэм» хотел бы продать его сейчас за 20-25 млн евро.

Уле-Гунар Сульшер и Майк Фелан сгоняли в прошлый уикенд в Португалию, чтобы посмотреть за игрой «Спортинг» – «Порту». В частности, их интересовал Бруну Фернандеш, который оценивается в 60 миллионов евро. Португальцы требуют 70 мультов.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг договорился с «Интером» о контракте. La Gazzetta dello Sport пишет, что латераль получил соглашение на 1,5 года – как и сообщалось ранее. Работа о расторжении контракта Янга с «МЮ» уже началась.

«Лестер» опять предложит деньги «Ювентусу» за Мериха Демирала. The Mirror пишет, что «лисы» готовы были дать 28 и 40 млн евро за защитника, но оба раза получили отказ. 21-летний Демирал перешел в «Юве» полгода назад, но Роджерс лично следит за ним и очень хочет сделать связку с Чагларом Сеюнджю.

Нападающий «Эвертона» Дженк Тосун перешел в «Кристал Пэлас». 28-летнего турка взяли в аренду до конца сезона. В 2018 году «ириски» отдали за игрока 22 млн евро. Есть ли опция выкупа сейчас, не уточняется.

Италия

«Наполи» договорился о трансферах Станислава Лоботки и Диего Демме. Первый обошелся в 20 млн евро и еще четыре мульта бонусов. Второй – в 12 млн евро. Журналист Фабрицио Романо пишет, что по его данным обе сделки закрыты, и осталось ждать официального анонса.

Еще в Италии:

Пауло Дибала скоро продлит контракт с «Ювентусом». Goal пишет, что работа над новым соглашением уже началась. Аргентинцу предложат 10 миллионов евро в год и статус ключевого игрока на будущее.

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может уйти на повышение. Daily Mail знает, что «Интер» и «Челси» подкатывают к бельгийскому форварду, который станет свободным агентом летом. Дрис отказался от нового контракта с «Наполи» – клуб не потянул его условия. А ведь ему уже 32 годика.

Еще в Европе:

Юрий Лодыгин расторг контракт с «Газишехир Газиантеп». Бывший вратарь «Зенита» и сборной России провел в клубе всего полгода, сыграл два матча и пропустил шесть мячей.

«Челси» и несколько русских клубов претендуют на игрока «Атлетико» Тома Лемара. The Telegraph пишет, что мадридцы готовы отпустить 24-летнего вингера в январе. При этом агент Лемара сказал, что из России предложений не было, и зимой он никуда не собирается.

«Барселона» активизировалась в бойне за центрального защитника «Лейпцига» Дайо Упамекано. Diario Sport пишет, что на него также претендует «Арсенал». Каталонцы видят во французе потенциальную замену Самуэлю Умтити, который вот-вот свалит из Каталонии (летом).

«Кёльн» заинтересован в Марио Гётце, который покинет «Боруссию» в конце сезона. DW.com пишет, что чемпиону мира предложат контракт на два года, начиная с 1 июля. Правда, для этого «Кёльну» нужно сохранить прописку в Бундеслиге.

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