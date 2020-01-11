Немецкий футболист американского клуба «Гастинг Бронкос» Эрик Биригитти погиб, проводя с друзьями отпуск в Австралии.

21-летний спортсмен прогуливался по скалистому берегу, поскользнулся и упал с обрыва в воду. Течением его унесло течением в море, где на парня напали три белые акулы и растерзали, пишет El Caso.

На место происшествия были вызваны полиция и спасательные службы и лишь ночью были найдены останки футболиста.

Помимо Эрика, спасатели нашли останки другого мужчины, который тоже погиб после нападения акул – он занимался дайвингом.

В сезоне-2016/17 Эрик был признан игроком года в «Гастинг Бронкос».

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