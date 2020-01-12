Матч второй мальтийской лиги закончился досрочно – один из футболистов ударил лайнсмена в лицо.

На 90-й минуте Антуан Камиллери получил вторую желтую за жесткий подкат. Игрок покинул поле без претензий, но, пока пострадавшему оказывали помощь, он разбушевался и принялся наезжать на рефери за решение, которое было принято минутами ранее.

Судья спокойно объяснил ему свою позицию, но Камеллери это только выбесило – он попытался схватить рефери, вырвать у него карточки и ударить его, но Антуана остановили другие игроки. Когда все вокруг решили, что он уже угомонился, игрок подбежал к лайнсмену и дважды ударил его по лицу. Реф упал на землю и схватился за лицо, но Камиллери продолжал его лупить, пока партнеры, главный судья и подбежавший полицейский не оттащили грубияна.

По словам рефери, игрок продолжал выкрикивать угрозы уже из подтрибунного помещения, сообщает TVM.

Матч не был доигран – команда разбушевавшегося игрока проиграла со счетом 0:1.

Камиллери сегодня, 12 января, предстанет перед судом.

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