Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес познакомился с будущей супругой Джоаной Санс в 2015 году. Спустя два года пара сыграла тайную свадьбу на Ибице. Завоевание сердца известной модели далось Алвесу труднее любого футбольного титула: дама дважды отказывалась выйти за него замуж, прежде чем уступить.

У Джоаны имеются контракты с несколькими крупными модельными агентствами, а на ее инстаграм подписаны без малого 800 тысяч аккаунтов.

Алвес завоевал 40 трофеев – это футбольный рекорд.

В 2019 году Дани вернулся на родину и выступает за «Сан-Паулу».

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