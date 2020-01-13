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Покорение этой красотки далось Дани Алвесу сложнее любого футбольного турнира. Но приз того стоил
Джоана Санс дважды отклоняла предложение руки и сердца со стороны бразильского футболиста, но он был упорен.
Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес познакомился с будущей супругой Джоаной Санс в 2015 году. Спустя два года пара сыграла тайную свадьбу на Ибице. Завоевание сердца известной модели далось Алвесу труднее любого футбольного титула: дама дважды отказывалась выйти за него замуж, прежде чем уступить.
У Джоаны имеются контракты с несколькими крупными модельными агентствами, а на ее инстаграм подписаны без малого 800 тысяч аккаунтов.
- Алвес завоевал 40 трофеев – это футбольный рекорд.
- В 2019 году Дани вернулся на родину и выступает за «Сан-Паулу».
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