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Покорение этой красотки далось Дани Алвесу сложнее любого футбольного турнира. Но приз того стоил

Покорение этой красотки далось Дани Алвесу сложнее любого футбольного турнира. Но приз того стоил
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22 мин. назад

Джоана Санс дважды отклоняла предложение руки и сердца со стороны бразильского футболиста, но он был упорен.

Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес познакомился с будущей супругой Джоаной Санс в 2015 году. Спустя два года пара сыграла тайную свадьбу на Ибице. Завоевание сердца известной модели далось Алвесу труднее любого футбольного титула: дама дважды отказывалась выйти за него замуж, прежде чем уступить.

У Джоаны имеются контракты с несколькими крупными модельными агентствами, а на ее инстаграм подписаны без малого 800 тысяч аккаунтов.

  • Алвес завоевал 40 трофеев – это футбольный рекорд.
  • В 2019 году Дани вернулся на родину и выступает за «Сан-Паулу».

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