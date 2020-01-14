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Девушка Холдинга из «Арсенала» необычайно яркая. Перед кликом лучше надеть солнцезащитные очки

Девушка Холдинга из «Арсенала» необычайно яркая. Перед кликом лучше надеть солнцезащитные очки
Eurosport

37 мин. назад

Дама выступает на позиции левого защитника.

Пейдж Альмендарис – американская герлфренд защитника «Арсенала» Роба Холдинга. Девушка тоже играет в футбол на оборонительной позиции – она числится в женской университетской команде.

До футбола Пейдж занималась балетом, и спортивные навыки помогли ей выстроить идеальное тело, благодаря которому она набрала более 70 тысяч подписчиков в инстаграме.

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