Eurosport
Девушка Холдинга из «Арсенала» необычайно яркая. Перед кликом лучше надеть солнцезащитные очки
Дама выступает на позиции левого защитника.
Пейдж Альмендарис – американская герлфренд защитника «Арсенала» Роба Холдинга. Девушка тоже играет в футбол на оборонительной позиции – она числится в женской университетской команде.
До футбола Пейдж занималась балетом, и спортивные навыки помогли ей выстроить идеальное тело, благодаря которому она набрала более 70 тысяч подписчиков в инстаграме.
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