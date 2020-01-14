Пейдж Альмендарис – американская герлфренд защитника «Арсенала» Роба Холдинга. Девушка тоже играет в футбол на оборонительной позиции – она числится в женской университетской команде.

До футбола Пейдж занималась балетом, и спортивные навыки помогли ей выстроить идеальное тело, благодаря которому она набрала более 70 тысяч подписчиков в инстаграме.

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