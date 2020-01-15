Убийство иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в рамках спецоперации США в Ираке и последующая эскалация напряженности на Ближнем Востоке затронули и футбол. «Манчестер Юнайтед» планировал февральский краткосрочный сбор в Катаре (граничит с Ираном по Персидскому заливу) после матча с «Вулверхэмптоном». Игра пройдет 1 февраля, а следующий матч с «Челси» – только через 16 дней. Но сбор в спортивном комплексе Aspire Academy в Дохе не состоится – из-за соображений безопасности «дьяволы» останутся в Европе.

«Есть вещи, которые волнуют меня больше, чем футбол. Мы думали о сборе на Ближнем Востоке, но теперь это точно отменяется. Я дам игрокам несколько дней отпуска. Не знаю, куда они поедут, но точно останутся в Европе», – прокомментировал решение клуба главный тренер Уле-Гуннар Сульшер.

Иран и США чуть не начали Третью Мировую

Дипломатических отношений между Ираном и США нет уже 40 лет – после захвата сотрудников американского посольства в Тегеране в 1980 году. Отношения стран вновь обострились после прихода на пост президента Дональда Трампа. В мае 2018 года он объявил о выходе США из ядерной сделки, по которой Тегеран гарантировал мирный характер ядерной программы в обмен на отмену всех санкций. Также Трамп возобновил санкционную политику в отношении Ирана.

Острая фаза нового конфликта началась 27 декабря: в результате обстрела группировкой «Катаиб Хезболла» (считается, что ее поддерживает Иран) более чем 30 ракетами иракской военной базы погиб американский подрядчик, а несколько граждан США получили ранения. Через два дня в результате обстрела позиций «Катаиб Хезболла» в Ираке и Сирии погибли 24 человека. Это спровоцировало массовые протесты и беспорядки около посольства США в столице Ирака, американцы обвинили в организации нападения на посольство Иран.

Касем СулейманиGetty Images

Главное событие, поставившее мир на грань серьезной заварухи, произошло 3 января – ВВС США авиаударом убили иранского генерала Сулеймани – одного из самых влиятельных иранских военных деятелей, когда тот был с визитом в Ираке. Решение принимал лично Дональд Трамп, он заявил, что Сулеймани ответственен за убийства и ранения тысяч американцев, а также миллионов людей, в том числе в самом Иране. Президент США также сообщил, что Сулеймани планировал взорвать одно из американских посольств. В ночь на 8 января Иран ответил ударом по американским базам, который, впрочем, не привел к человеческим жертвам, поскольку Тегеран предупредил об этом США через Ирак.

Напряжение в регионе возросло до такой степени, что привело к трагедии: в тот же день иранские силы ПВО по ошибке сбили самолет «Международных авиалиний Украины», приняв его за крылатую ракету. Погибли 176 человек, подавляющее большинство – иранцы (некоторые из них имели канадские паспорта). Просчет военных привел к волне протестов по всему Ирану, в ходе них разъяренные демонстранты срывали фотографии Сулеймани, которого еще буквально несколько дней оплакивали всей страной. Трамп в твиттере выразил поддержку протестующим на языке фарси, что в очередной раз спровоцировало гневную тираду иранских властей в адрес Вашингтона.

Несмотря на то, что в обращении к американской нации Трамп заявил, что не будет вести военные действия с Ираном, Ближний Восток все равно остается главной горячей точкой на карте мира сейчас.

Кого еще из футболистов задела ситуация на Ближнем Востоке

По понятным причинам отменен сбор национальной команды США все в том же Катаре. 20-дневный сбор должен был начаться 5 января.

«В связи с развивающейся ситуацией в регионе Федерация футбола США отложила запланированные на январь сборы мужской национальной команды в Катаре. В настоящее время мы работаем над альтернативными вариантами для подготовки к матчу с Коста-Рикой, который состоится 1 февраля. Мы ведем переговоры с Футбольной ассоциацией Катара, чтобы в ближайшем будущем найти возможность для нашей команды и испытать катарское гостеприимство мирового класса», – говорится в пресс-релизе американской федерации.

Дональд ТрампGetty Images

Все это происходит за два года до старта чемпионата мира в этой арабской стране.

Клубам РПЛ скоро играть Кубок «Париматч» Премьер в Катаре. Он состоится?

События на Ближнем Востоке могли затронуть и клубы российской Премьер-лиги. Один из сборов «Зенита» пройдет в Катаре (он уже начался), а «Спартак» и «Ростов» часть подготовки к весенней части чемпионата проведут в ОАЭ. Но ни один из клубов планы не поменял и сборы не отменил. Точно так же пока не поступало новостей об отмене и предсезонного турнира Кубок «Париматч» Премьер с 1 по 9 февраля, в котором сыграют «Спартак», «Локомотив», «Ростов» и сербский «Партизан».

Хотя некоторым игрокам все же немного не по себе от опасного соседства. Так, защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев признался, что его беспокоит ситуация в регионе: «Что касается возможной отмены [турнира], то ничего не слышал насчет этого. Знаю, что там бомбят, сбивают самолеты, это страшно».

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