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Ромеро влетел на суперкаре в бордюр по дороге на тренировку

Ромеро влетел на суперкаре в бордюр по дороге на тренировку
Eurosport

49 мин. назад

Инцидент не помешал киперу «Манчестер Юнайтед» провести занятие в общей группе.

Резервный вратарь «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро попал в аварию по дороге на тренировку.

32-летний аргентинец разбил Lamborghini стоимостью 200 тысяч евро, влетев в боковое ограждение трассы. Судя по кадрам с места происшествия, машина получила очень серьезные повреждения, тогда как сам футболист в полном порядке.

По информации Sky Sports, после прибытия эвакуатора и оформления необходимых документов, футболист отправился на тренировочную базу и провел занятие с остальными партнерами по команде.

  • Вчера, 19 января, «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» на «Энфилде» – 0:2.
  • Основной кипер команды – испанец Де Хеа. Ромеро играет преимущественно во второстепенных турнирах.

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