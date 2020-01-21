У футбольного фаната из Эквадора большие проблемы.

Местная «Барселона» в субботу провела товарищеский матч с «Дельфином», и на трибунах перед игрой произошел забавнейший эпизод – один из фанатов приобнял спутницу и поцеловал ее в губы, но когда он поднял лицо, то обнаружил, что на них направлена телекамера. Болельщик моментально смутился, убрал руку с плеча девушки, сделал максимально виноватый вид и уткнулся в телефон. Видео мгновенно стало вирусным.

Некоторые южноамериканские издания предположили, что мужчина отреагировал так потому, что на камеру попала его измена.

Эквадорская «Барселона» – рекордсмен по победам в местном чемпионате.

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