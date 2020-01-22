Анамария Продан-Регекампф – жена бывшего румынского футболиста Лаурентиу Регекампфа. Эта дама не так проста, как кажется: она не только жена футболиста, а еще и футбольный агент.

У Анамарии есть лицензия ФИФА, а еще она была моделью Playboy. Однажды девушка победила в необычном рейтинге – объем ее груди составил 107 см, и она перещеголяла по этому показателю всех представительниц румынского шоу-бизнеса.

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