Тест: Роналду, Рамос или Балотелли. Угадай футболистов, которые встречались с одной девушкой

Квизы

Вокруг футболистов всегда вращается много женщин. Многие из них оказываются охотницами, которых интересуют в первую очередь деньги спортсменов.

Бывает, что одна и та же дама по очереди или одновременно встречается с двумя-тремя футболистами. Eurosport.ru предлагает угадать, кого из игроков миновала такая участь, а кто делил с коллегой не только поле или площадку, но и подругу.

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